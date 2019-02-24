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غدا.. نائب الرئيس الأمريكى وزعيم المعارضة الفنزويلية يجتمعان فى بوجوتا

الأحد، 24 فبراير 2019 07:23 ص
غدا.. نائب الرئيس الأمريكى وزعيم المعارضة الفنزويلية يجتمعان فى بوجوتا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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يعتزم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، الاجتماع مع خوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية فى العاصمة الكولومبية بوجوتا، يوم الاثنين على هامش اجتماع لزعماء مجموعة ليما الإقليمية وذلك حسبما قال مساعد لبنس.

 

ويأتى هذا الاجتماع بعد أن منعت قوات الجيش الموالية للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قوافل مساعدات إنسانية أمريكية من عبور الحدود يوم السبت . ويهدف الاجتماع إلى إظهار استمرار دعم الولايات المتحدة لجوايدو الذى تعترف به معظم الدول الغربية رئيسا شرعيا لفنزويلا.

 

 


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نائب الرئيس الأمريكى

زعيم المعارضة الفنزويلية

بوجوتا

كولومبيا




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