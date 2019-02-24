طارق شوقى ينشر فيديو يوضح الناشرين فى منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى

كتب محمود طه حسين

نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، سلسلة توضيحية عن الناشرين فى منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى "المصممة خصيصاً للصف الأول الثانوى".



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الجزء الأول: شركة Designmate، ويمكن الوصول لهذا المحتوى من أى جهاز مرتبط بالإنترنت.



وتقدم Designmate مصادر تعليمية موثوق بها، يُمكن أن تساعد معلم وطالب الصف الأول الثانوى على شرح وفهم المناهج التعليمية، وذلك عن طريق صور وأفلام ثنائية وثلاثية الأبعاد مثل دراسة أشكال الخلايا المختلفة ووظائفها أو التفاعلات الكيميائية، إلى جانب علوم أخرى كثيرة على نظام بنك المعرفة لإدارة التعلم.



وقال الوزير معلقًا على الفيديو: "اتعلم بطريقتك.. خذ وقتك.. اختار مصادرك بنفسك.. تحاور وتناقش مع زملائك.. استشير أساتذتك.. واستمتع بالتعلم الحقيقى بدون رهبة الامتحانات".