ضبط 960 مخالفة مرورية وسائق لتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة بقنا

قنا- وائل محمد

تمكنت الإدارة العامة لمرور قنا، من شن حملات مرورية مكبرة على عدد من الميادين العامة بالمحافظة، فى إطار إعادة الإنضباط المرورى للشارع القنائي وتفعيل القانون وضبط المخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ يفيد بشن حملات مرورية مكبرة بعدد من ميادين المحافظة أسفرت عن ضبط 960 مخالفة مرورية، وسائق لتعاطيه المواد المخدرة، كما تم ضبط 20 دراجة بخارية بدون لوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بكافة الوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.