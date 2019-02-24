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ضبط 8 أشخاص هاربين من قضايا جنائية خلال حملات بعدد من المراكز بقنا

الأحد، 24 فبراير 2019 01:43 م
ضبط 8 أشخاص هاربين من قضايا جنائية خلال حملات بعدد من المراكز بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية بعدد من مراكز المحافظة، وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة، وضبط الهاربين من أحكام جنائية.
 
والبداية كانت بتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارآ يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 8 أشخاص هاربين من قضايا شروع فى قتل وحيازة سلاح واتجار مواد مخدرة، وقضايا تبديد فى إطار جهود ضبط العناصر الجنائية الهاربة من عدة أحكام.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
 
 
 

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