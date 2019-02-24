ضبط 5733 مخالفة مرورية و3730 إزالة فورية للإشغالات فى أسبوع بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمديرية أمن المنوفية، بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة خلال أسبوع.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 835 محضر إشغال طريق و863 حالة ضبط، و3730 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة علي مستوى المحافظة.

وفي نفس الإطار، قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية في كافة أرجاء المحافظة، أسفرت عن تحرير 5733 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين 830 انتظار خاطئ، و477 بدون رخصة قيادة، و433 بدون رخصة تسيير، و4 بدون لوحات، كما تم سحب 231 دراجة نارية، وحجز 44 مخالفات للدراجات النارية، بالاضافة إلى 3714 مخالفات متنوعة، كما رصدت حملة الرادار 100حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونياً .

ويأتي هذا، في إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات، وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين، ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.