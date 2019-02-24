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ضبط 1648 هاربا من تنفيذ أحكاما قضائية بالحبس بالبحيرة

الأحد، 24 فبراير 2019 01:02 م
ضبط 1648 هاربا من تنفيذ أحكاما قضائية بالحبس بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
 
وأسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط  1648هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، منهم محكوم عليه بالمؤبد قى قضية قتل بمركز بدر، وتحرير 1897 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة والسير في الممنوع، والتصالح، واشتباه في الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة.
 
كما أسفرت الحملة، عن إزالة 981 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.
 
 

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