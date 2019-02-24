ضبط أستاذ بإحدى الكليات برشوة مقابل إسناد أعمال توريدات

كتب حازم عادل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط دكتور مهندس بإحدى الكليات عقب تقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مندوب شركة خاصة كبرى تعمل فى مجال توريد الأجهزة الطبية، مقابل إسناده الأعمال للشركة واعتماده قرارات اللجان المشكلة لمراجعة توريدات أجهزة طبية لأحد المراكز التابعة للجامعة.

وأشارت التحريات بان المتهم اعتاد تقاضى مبلغ الرشوة بصفة دورية على دفعات من إجمالى مبلغ نصف مليون جنيه يمثل نسبة 1% من إجمالى قيمة عقود التوريد، وبعرض المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهما.