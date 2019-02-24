صور.. وزير الشباب والرياضة يصل الغردقة للمشاركة بنهائى بطولة التايكوندو

البحر الأحمر - عماد عرفة

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى مطار الغردقة الدولى، ظهر اليوم، لمتابعة ختام فعاليات بطولة مصر الدولية السادسة للتايكوندو، حيث كان فى استقباله المهندس مصطفى مغاورى وكيل وزارة الشباب والرياضة، واعضاء لجنة المتطوعين لتنظيم البطولة.

ومن المقرر، أن يتجه وزير الشباب لتفقد المدينة الشبابية بالغردقة، ثم حضور ختام البطولة المقامة فعاليتها بالصالة المغطاة.

شارك فى البطولة 578 لاعبًا، يمثلون 47 دولة، فيما خاضت مصر منافسات البطولة بـ29 لاعبًا 16 لاعبًا و13 لاعبة.