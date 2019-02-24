صور.. وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة واحمد الشاذلي

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، الأحد، المدينة الشبابية بالغردقة بعد الانتهاء من تطويرها، بالتزامن مع زيارته للبحر الأحمر لمتابعة ختام بطولة مصر الدولية للتايكوندو.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال تفقده للمدينة الشبابية، أن المدينة أصبحت جاهزة تمامًا لاستقبال شباب الجمهورية بأجور مخفضة للإقامة الكاملة.

وأضاف، أن المدينة بعد التطوير أصبح بها صالة ألعاب رياضية، وملاعب وقاعة للحاسب الآلى، ومسرح يسع 280 متفرجًا، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والملاهى والحدائق.

واعلن الوزير، أن إجمالى تطوير المدينة الشبابية بالغردقة، بلغت 48 مليون جنيه، حيث تم إنشاء المدينة على مساحة 20 فدانًا، وتطل على مياه البحر الأحمر مباشرة.