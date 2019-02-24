video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد لتطبيق منظومة التأمين الصحى

الأحد، 24 فبراير 2019 10:31 ص
صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد لتطبيق منظومة التأمين الصحى وزيرة الصحة ومحافظة بورسعيد بمستشفى بور فؤاد
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
إضافة تعليق

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، مستشفى بورفؤاد العام بمحافظة بورسعيد، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة يونيو المقبل.

جولة-وزيرة-الصحة-ومحافظ-بورسعيد-بمستشفى-بورفؤاد-(2)

وتقع مستشفى بورفؤاد العام على مساحة 8000 متر، وستضم بعد التطوير 10 تخصصات مختلفة "الباطنة، والغسيل الكلوي، والجراحة، وأمراض النسا، والأطفال، والعظام، والأنف والأذن، فضلاً عن أقسام التخدير والعناية المركزة"، وستحتوى المستشفى على 28 سريرًا مجانيًا، و16 سريرًا اقتصاديًا، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضانات، و21 سرير استقبال، كما ستضم المستشفى أجهزة للأشعة العادية والموجات فوق الصوتية، والمناظير والأشعة المقطعية وأجهزة رسم قلب وماموجرام. 

جولة-وزيرة-الصحة-ومحافظ-بورسعيد-بمستشفى-بورفؤاد-(3)

وستبلغ القوى البشرية العاملة فى المستشفى 492 من ضمنهم أطباء بشريون وأطباء أسنان وأطباء علاج طبيعى وصيدلى وهيئة التمريض والإداريون وأخصائيو تغذية.

جولة-وزيرة-الصحة-ومحافظ-بورسعيد-بمستشفى-بورفؤاد-(4)

كانت وزيرة الصحة قد وصلت صباح اليوم إلى بورسعيد لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، كذلك تتفقد عددًا من المنشآت الطبية ببورسعيد الخاصة بتطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد.

جولة-وزيرة-الصحة-ومحافظ-بورسعيد-بمستشفى-بورفؤاد-(6)

ومن المقرر أن تنتقل وزيرة الصحة إلى مركز طبى العرب لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ثم تقوم بعد ذلك بتفقد مستشفيات الزهور والمبرة وبورسعيد العام وبحر البقر، والوحدة الصحية ببحر البقر.

جولة-وزيرة-الصحة-ومحافظ-بورسعيد-بمستشفى-بورفؤاد-(7)
 
جولة-وزيرة-الصحة-ومحافظ-بورسعيد-بمستشفى-بورفؤاد-(8)
 
جولة-وزيرة-الصحة-ومحافظ-بورسعيد-بمستشفى-بورفؤاد-(9)
 
جولة-وزيرة-الصحة-ومحافظ-بورسعيد-بمستشفى-بورفؤاد-(10)
 
جولة-وزيرة-الصحة-ومحافظ-بورسعيد-بمستشفى-بورفؤاد-(11)
 
جولة-وزيرة-الصحة-ومحافظ-بورسعيد-بمستشفى-بورفؤاد-(12)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تشهد تدشين الحملة القومية ضد شلل الأطفال من بورسعيد.. اليوم

بورسعيد

اخبار بورسعيد

الحملة القومية ضد شلل الاطفال

اخبار المحافظات

التامين الصحى

منظومه التامين الصحى الجديده

مديريه الصحة بورسعيد

وزيرة الصحة والسكان




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة