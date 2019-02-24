صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد لتطبيق منظومة التأمين الصحى

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، مستشفى بورفؤاد العام بمحافظة بورسعيد، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة يونيو المقبل.

وتقع مستشفى بورفؤاد العام على مساحة 8000 متر، وستضم بعد التطوير 10 تخصصات مختلفة "الباطنة، والغسيل الكلوي، والجراحة، وأمراض النسا، والأطفال، والعظام، والأنف والأذن، فضلاً عن أقسام التخدير والعناية المركزة"، وستحتوى المستشفى على 28 سريرًا مجانيًا، و16 سريرًا اقتصاديًا، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضانات، و21 سرير استقبال، كما ستضم المستشفى أجهزة للأشعة العادية والموجات فوق الصوتية، والمناظير والأشعة المقطعية وأجهزة رسم قلب وماموجرام.

وستبلغ القوى البشرية العاملة فى المستشفى 492 من ضمنهم أطباء بشريون وأطباء أسنان وأطباء علاج طبيعى وصيدلى وهيئة التمريض والإداريون وأخصائيو تغذية.

كانت وزيرة الصحة قد وصلت صباح اليوم إلى بورسعيد لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، كذلك تتفقد عددًا من المنشآت الطبية ببورسعيد الخاصة بتطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد.

ومن المقرر أن تنتقل وزيرة الصحة إلى مركز طبى العرب لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ثم تقوم بعد ذلك بتفقد مستشفيات الزهور والمبرة وبورسعيد العام وبحر البقر، والوحدة الصحية ببحر البقر.