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صور .. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بحر البقر ببورسعيد

الأحد، 24 فبراير 2019 03:29 م
صور .. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بحر البقر ببورسعيد جولة وزيرة الصحة ومحافظة بورسعيد بمستشفى بحر البقر
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، مستشفى بحر البقر، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة يونيو المقبل.

واستمعت وزيرة الصحة من مسؤول الشركة المنفذة إلى معدلات التنفيذ التى وصلت إلى 35%.

وخلال انتقال وزيرة الصحة من مبنى محافظة بورسعيد لقرية بحر البقر، تصادف مرورها من طريق "بورسعيد- الإسماعيلية" بحادث سير، أسفر عن إصابة 11 عاملا، وأمرت على الفور بسرعة نقلهم لمستشفى بورسعيد العام، وكلفت الدكتور عادل تعليب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بتوفير كل سبل الرعاية لهم.

وتم استئناف استكمال بناء مستشفى بحر البقر المركزي، جنوبى محافظة بورسعيد، بعد توقف دام 19 سنة، منذ عام 2001، وتكلفت المرحلة الأولى 83 مليون جنيه لاستكمال بناء المستشفى كمرحلة أولى على مساحة 6200 متر مربع، ويضم الدور الأوّل من المستشفى عيادات خارجية، والدور الثانى يضم حوالى 63 سرير إعاشة، والدور الثالث للعمليات، والغسيل الكلوى، والمرحلة الثانية تتكلف حوالى 300 مليون جنيه.

كانت وزيرة الصحة قد وصلت صباح اليوم إلى ديوان عام محافطة بورسعيد، لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، كذلك تتفقد عددًا من المنشآت الطبية ببورسعيد الخاصة بتطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد.

وتفقدت وزيرة الصحة مستشفيات بورفؤاد العام، والزهور العام والمبرة وبورسعيد العام، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وتشمل أعمال تطوير مستشفى بورسعيد العام، مبنى الطوارئ والاستقبال بالإضافة إلى إنشاء العيادات الخارجية وممر للربط بين الجناح القبلى والبحري، بتكلفة بلغت حوالى 127 مليون جنيه، ليصل إجمالى السعة الاستيعابية للمستشفى إلى 212 سريرًا، 148 منهم سرير إقامة، و52 سرير رعاية، و12 حضانة، 83 سريرًا للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى 11 غرفة للعمليات، وقسم للمناظير به منظار للجهاز الهضمي، و2 جراحي، ومعمل للتحاليل، و16 عيادة خارجية وبنك دم تجميعي، بجانب قسم للأشعة به أشعة سينية ومتنقلة ودوبلر وماموجرام وCARM ورنين مغناطيسي.

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