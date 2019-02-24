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صور.. محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـ"تورتة"

الأحد، 24 فبراير 2019 10:33 ص
صور.. محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـ"تورتة" جانب من تدشين الحملة
القليوبية إبراهيم سالم
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دشن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبى ببنها بـ "تورته"، والتى تبدأ اليوم الموافق 24 فبراير الجارى، وتستمر لمدة 4 أيام، بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحى بالقليوبية، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها.

ومن ناحيته أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن التطعيم يستهدف جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 1107022 طفلا بالقليوبية، من خلال 375 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، و1923 فريقا متحركا، بإجمالى 2298 فريقا طبيا، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشار وكيل صحة القليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد المشرفين على الحملة 781 مشرفا تنوع ما بين "ملاصق، إدارة، مديرية"، لافتا إلى أن الفرق الطبية ستعمل على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وتتنقل من منزل إلى منزل بالأرياف، مع وجود فرق متحركة بالمدن لضمان الوصول إلى المستهدف بالكامل.

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (1)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (2)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (3)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (4)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (5)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (6)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (7)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (8)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (9)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (10)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (11)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (12)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (13)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (14)
 

 

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (15)
 
محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـتورتة (16)

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