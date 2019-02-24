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صور.. محافظ الجيزة يتفقد مشروع أبناء الجيزة ويلتقى سكانه

الأحد، 24 فبراير 2019 01:49 م
صور.. محافظ الجيزة يتفقد مشروع أبناء الجيزة ويلتقى سكانه أثناء تفقد اللواء أحمد راشد لمشروع أبناء الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع أبناء الجيزة، بطريق الواحات، بمراحله الثلاث، للاطلاع على المشاكل التى يعانى منها سكانه منذ عدة سنوات.
 
والتقى المحافظ سكان المنطقة لعرض مشاكلهم والاستماع لهم وعرض الحلول، حيث تمثلت مشاكل السكان فى نقص الخدمات وقلة الأمان بالمنطقة وتعدد السرقات للوحدات السكنية.
 
ووعد راشد السكان بسرعة إنشاء الخدمات وتوفير التمويل اللازم لها.
 
رافق المحافظ فى جولته، اللواء محمدظ رأفت، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمهندسة هويدا خالد، مدير إسكان الجيزة، وعدد من قيادات المحافظة.
 
أثناء تفقد محافظ الجيزة لمشروع أبناء الجيزة (2)
أثناء تفقد محافظ الجيزة لمشروع أبناء الجيزة (2)

أثناء تفقد محافظ الجيزة لمشروع أبناء الجيزة (3)
أثناء تفقد محافظ الجيزة لمشروع أبناء الجيزة (3)

أثناء تفقد محافظ الجيزة لمشروع أبناء الجيزة (1)
أثناء تفقد محافظ الجيزة لمشروع أبناء الجيزة (1)

 


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