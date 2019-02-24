صور.. محافظ البحر الأحمر يشارك بفعاليات ختام بطولة مصر الدولية للتايكوندو

البحر الأحمر - عماد عرفة

حضر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الرابع والأخير من بطولة مصر الدولية السادسة للتايكوندو بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة .

تابع عبد الله، عددًا من المبارايات النهائية، كما تفقد الصالة المغطاة والاستعدادات اللازمة لحفل الختام اليوم فى الخامسة مساءً، بحضور وزير الشباب رئيس الاتحاد، وعدد من الشخصيات الهامة، وأهالى مدينة الغردقة.

وسيتم توزيع الميداليات للفائزين بالمسابقة، فى احتفالية كبيرة بالصالة المغطاة، حيث استمرت فعاليات البطولة 4 أيام متتالية، شهدت صدى إعلامى كبير على المستوى المحلى والدولى، وحضور من أهالى المدينة لمشاهدة المباريات وفعاليات البطولة بمشاركة 47 دولة حول العالم .