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صور.. قصة مبيض محارة طريح الفراش بالشرقية.. وزوجته: معاشنا 400 جنيه

الأحد، 24 فبراير 2019 05:00 ص
صور.. قصة مبيض محارة طريح الفراش بالشرقية.. وزوجته: معاشنا 400 جنيه
الشرقية- فتحية الديب
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"جوزى بيفترش الأرض للنوم، المرض داهمه مرة واحدة وأفقده القدرة على الحركة كان مبيض محارة وأصيب بجلطة وأصبح عاجز، ودخلنا 400 جنيه من التضامن الاجتماعى وتكاليف علاجه شهريا 500 جنيه وما باليد حيلة"

لخصت "نعسة محمد" زوجة مبيض محارة يدعى” محمد فتحى المصرى” 67 سنة مقيم شارع المنشاوى المتفرع من شارع المساح مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حالهما بعد مرض زوجها قائلة: نقيم فى منزل بسيط مبنى منذ 70 سنة، ورزقنا الله بثلاثة أبناء بنتين وولد، وقضاء الله أن الابن الوحيد لنا ولد معاق، وزوجى طول حياته يعمل باليومية وكانت أمورنا مستقرة وفضل ربنا علينا أن زوجنا بنتين، وبعد فترة أصيب زوجى أثناء العمل وتضاعف عليه المرض وأصيب مؤخرا بعدة جلطات أثرت على حركته نهائيا وأصبح قعيد الفراش لا يتحرك نهائيا.

وتابعت الزوجة: من يوم مرض زوجى والدنيا جت علينا لدرجة أن زوجى ينام على الأرض فى غرفة ولا يوجد لدينا سرير ونفترش الأرض لننام عليها، ونفسى فى سرير لزوجى ينام عليه، وخاصة هذه الأيام والبرد الشديد، وفضلا عن كونه يحتاج لعلاج شهرى ما يقرب من 500 جنيه وكل دخلنا معاش من الشئون الاجتماعية لا يتعدى 400 جنيه، نتعيش منه، وجيرانا فى المنطقة عارفين بحالنا وظروفنا.

وتابعت الزوجة كل أمنيتى أن زوجى يتعالج من الجلطات ويرجع يمشى على رجليه من تانى، وناشدت وزيرة الصحة الدكتورة "هالة زايد" وأهل الخير بمساعدته وعلاجه.

للتواصل مع الحالة على رقم 01206814681

 

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