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صور.. جولة محافظ مطروح لمتابعة رصف وتطوير الشوارع وحديقة كليوباترا

الأحد، 24 فبراير 2019 06:26 م
صور.. جولة محافظ مطروح لمتابعة رصف وتطوير الشوارع وحديقة كليوباترا
مطروح – حسن مشالي
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أجرى اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال ورصف شوارع مدينة مرسى مطروح، والمهندس أحمد على مصطفى وكيل وزارة الإسكان ومسئولى الإدارات المعنية بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل عدد من شوارع المدينة والحدائق والميادين العامة.

وأكد المحافظ أنه سيواصل جولاته التفقدية، بشكل مستمر، لمتابعة سير الأعمال والوقوف على ما تم من نسب تنفيذ المشروعات الجارية، بهدف الإسراع فى تنفيذها، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة، موجها بتكثيف كافة الأعمال ومد مشروعات البنية التحتية ليشعر المواطن بما يتم على أرض الواقع.

تفقد محافظ مطروح، خلال الجولة، شارع الريفية وشارع الجلاء، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، مع بدء أعمال الرصف بشارع الجلاء، وتحديد الدورانات والمحاور المرورية لتيسير حركة السيارات ومراجعة توصيلات الكهرباء وإنارة الأعمدة وغيرها، مع بحث عمل موقف حضارى لسيارات منطقة الريفية بمدخل الكيلو واحد.

 كما تفقد طريق المحور الغربى، المقترح إقامته لتيسير حركة السيارات، ومنع الازدحام خلال موسم الصيف، خاصة للسيارات العائدة من شواطئ عجيبة والغرام ومنطقة القصر، مع دراسة إقامة محور دائرى يربط طريق عجيبة مرورا بطريق التعينات إلى طريق السلوم حتى الطريق الدولى الساحلى.

 وتابع اللواء مجدى الغرابلى، تنفيذ الأعمال بشارع علم الروم وأعمال التطوير به حتى المدخل الشرقى للمدينة، موجها بإزالة كافة التعديات ومنع أية تعديات جديدة، مع سرعة الانتهاء من الأعمال، وتطوير ميدان منطقة ميناء حشيش حضاريا، وتيسير حركة المواصلات بالمدخل الشرقى للمدينة، مع إعادة تنسيق مدخل المدينة من أعمدة إنارة ديكورية وأعمال التشجير.

وتفقد محافظ مطروح، حديقة كليوباترا، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة تمهيدا لافتتاحها قريبا، مشيداً بما تم من أعمال مع التشديد على الإسراع فى إنهاء باقى الأعمال، خاصة عمل موقف انتظار خارجى للسيارات وإنهاء قاعة المناسبات.

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