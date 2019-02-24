صور.. تنفيذ حملة مكافحة طائر غراب البحر ببحيرة البردويل

أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء، اليوم، فى بيان لها، تنفيذها حملة مكافحة طائر غراب البحر.

وجاء فى البيان أنه حفاظا على المخزون السمكى ببحيرة البردويل، وبتعليمات اللواء أمجد إبراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل يتم مكافحة طائر غراب البحر.

كان عدد من صيادى الأسماك ببحيرة البردويل، اشتكوا من ظاهرة انتشار طائر غراب البحر، وهو طائر يعتمد فى غذائه على المخزون السمكى للبحيرة، أثناء فترة توقف الصيد لتجديد المخزون ونمو زريعة الأسماك الصغيرة.

يذكر أن إدارة بحيرة البردويل سبق وإعلانها اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة كافة التعديات على البحيرة والصيد خلال فترة المنع، ومصادرتها قوارب ومعدات صيد وسيارات ضبطت فى البحيرة.