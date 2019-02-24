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الأحد، 24 فبراير 2019 07:08 ص
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صور.. تشييع جثامين 7 أطفال سوريين لقوا حتفهم فى حريق بكندا

الأحد، 24 فبراير 2019 07:08 ص
صور.. تشييع جثامين 7 أطفال سوريين لقوا حتفهم فى حريق بكندا تشييع جثامين أطفال سوريين بكندا
هاليفاكس (رويترز)
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شيع مئات الأشخاص يوم السبت، جثامين سبعة أطفال من اللاجئين السوريين لقوا حتفهم فى حريق شب بأحد المنازل الأسبوع الماضى، فى مدينة هاليفاكس بشرق كندا.

وكانت أسرة البرهو قد انتقلت إلى كندا فى 2017 بعد أن قامت برعايتها جمعية للاجئين فى هاليفاكس وأظهر شريط مصور على يوتيوب حظى بمشاهدة على نطاق واسع استقبال الأسرة فى مطار بالورود والبالونات. وتراوحت أعمار الأطفال بين 15 عاما وأربعة أشهر.

ويرقد والدهم فى المستشفى فى حالة حرجة نتيجة هذا الحريق أما الأم فقد خرجت من المستشفى، ومازالت السلطات لا تعرف سبب الحريق وتقول إن التحقيق قد يستغرق شهورا قبل استكماله.

تشييع جثامين أطفال سوريين بكندا (1)
تشييع جثامين أطفال سوريين بكندا 

 

تشييع جثامين أطفال سوريين بكندا (2)
تشييع جثامين أطفال سوريين بكندا 

 

تشييع جثامين أطفال سوريين بكندا (3)
تشييع جثامين أطفال سوريين بكندا 

 

تشييع جثامين أطفال سوريين بكندا (4)
تشييع جثامين أطفال سوريين بكندا 

 


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أطفال سوريين

حريق بكندا

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