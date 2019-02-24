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صور.. الحكومة: التعاقد مع "الخدمة الوطنية" لإقامة شوادر بيع لحوم قبل رمضان

الأحد، 24 فبراير 2019 05:41 م
صور.. الحكومة: التعاقد مع "الخدمة الوطنية" لإقامة شوادر بيع لحوم قبل رمضان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات توفير السلع الأساسية وضخها فى المجمعات الاستهلاكية فى كافة ربوع الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

 

وفى مستهل الإجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية واضحة لضمان توافر كافة السلع والمحاصيل والخضر والفاكهة، وكذا اللحوم والدواجن، طوال العام بالأسواق، وسد الفجوة الغذائية منها، وكذا استقرار أسعارها، حتى لا تحدث ارتفاعات غير مبررة فى أسعار هذه السلع، وهو ما يؤثر فى ارتفاع معدلات التضخم.

 

ووجه رئيس الوزراء المسئولين بوزارتى التموين والزراعة، بمواصلة التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لتوفير المحاصيل المختلفة للأسواق، لسد العجز فى أى سلعة، سواء من الخضر أو الفاكهة أو اللحوم، خاصة مع زيادة حجم المنتجات الزراعية من الصوب، مع بحث فرص التصدير بعد تغطية احتياجات السوق المحلي.

 

كما وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين الوزارات المعنية بشأن تسويق منتجات المزارع السمكية فى المنافذ التى تتبع وزارة التموين، مؤكداً أن الدولة مهتمة بتوافر السلع الغذائية فى الأسواق للمواطنين، وفى نفس الوقت استقرار أسعارها.

 

 

وكلف رئيس الوزراء بتعاقد جهاز الخدمة الوطنية مع وزارات الزراعة، والتموين، والتنمية المحلية، والمحافظات، لإقامة شوادر لبيع اللحوم قبل رمضان على وجه الخصوص.

 

من جانبه، عرض وزير التموين تقريراً حول الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للعمل على توفير كافة السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، هذا إلى جانب جهود متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتصدى للممارسات الاحتكارية.  

 

 

وعرض وزير الزراعة أبرز النقاط المتعلقة بتوقيتات الفجوة الغذائية فى العديد من السلع لاسيما من الخضر، مثل الطماطم والخيار والبطاطس والفلفل، والتى تحدث قبل ظهور إنتاج العام الجديد، كما شرح الكميات التى يمكن توفيرها فى أوقات الفجوات، لتغطية الاستهلاك المحلي، لافتاً إلى أن الفجوة التى لن يتسنى تغطيتها من المزارع المكشوفة، سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بشأن تغطيتها من منتجات الصوب الزراعية.

 

 

من جانبه عرض رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أبرز جهود الجهاز فى المساهمة فى سد الفجوة الغذائية من السلع الاستراتيجية، والتى تضمنت توفير كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المجمدة وكذا السلع مثل زيت الطعام والفول والعدس والسكر، كما أن هناك كميات أخرى تم التعاقد عليها وستورد تباعاً.

 

 

كما أشار رئيس الجهاز إلى أن موقع العاشر من رمضان من المقرر أن يضم 5 آلاف صوبة زراعية تنتهى بالكامل فى أكتوبر 2019، لافتاً إلى أن انتاج الموقع حتى فبراير 2019 بلغ نحو 700 طن من الخضراوات المختلفة. كما لفت إلى الطاقة الإنتاجية للمزارع السمكية ببركة غليون بكفر الشيخ، والتى وصل انتاجها حتى فبراير 2019 نحو 2130 طناً من مختلف الأنواع (بلطي/بوري/طوبار).

 

 

ونوه رئيس الجهاز إلى أن منافذ الجهاز تصل لنحو 241 منفذاً ثابتاً، تم توزيعها جغرافياً فى أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 1215 منفذاً متحركاً "سيارة متنقلة" بالمحافظات. كما عرض موقف تدبير الاحتياجات من الإنتاج الحيوانى من الرؤوس الحية للتربية والتسمين من خلال مجمعات مشروع تنمية الثروة الحيوانية، وأكد استعداد الجهاز للتنسيق مع وزارة التموين لعرض منتجاته فى منافذ الوزارة.

 

 
اجتماع رئيس الوزراء (1)
 
اجتماع رئيس الوزراء (2)
 
اجتماع رئيس الوزراء (3)
 
اجتماع رئيس الوزراء (4)
 
اجتماع رئيس الوزراء (5)
 

 

 


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