صور.. الإهمال يضرب أقدم نادٍ فى قنا.. والمحافظ: خطة شاملة لتطوير كل الأندية

قنا- وائل محمد

تعانى محافظة قنا بصفة عامة من عدم الاهتمام والتطوير الخاص بالنوادى ولحدائق العامة خاصة فى مجال القطاع الرياضى والترفيهى، الأمر الذى تسبب فى هجرة جماعية للزائرين ورواد تلك الأماكن التى أصبحت لا تحقق خدمة متميزة تٌدخر أموال لصندوق المحافظة لكن تركت عرضة للإهمال وعدم التطوير الذى جعلها تحقق إيرادات هزيلة مقارنة بموقعها المتميز فى منطقة فى وسط مدينة قنا، وكانت هناك وقائع مماثلة حدثت مع بعض الحدائق والمتنزهات وتسببت أيضاً فى إغلاق سينما قنا الرئيسية، وسينما الكورنيش.

النادى الاجتماعى يتميز بموقعه المتميز خاصة أنه يواجه مبنى ديوان عام محافظة قنا، ويمر عليه المسئولون يومياً، فى مجلس إداراته يتبع كاملاً لسيطرة المحافظة، لكن مشاهد المقاعد الخالية لجلوس الزائرين أصبحت هى المشهد الرئيسى والسائد خاصة أن العمال سئموا من حالة الملل التى تسيطر على المكان الذى كان فى يوم من الأيام أحد أهم الأندية ومتنفس الأطفال والعائلات خاصة أنه كان أحد اهم الأماكن الذى تقام فيه الأفراح والمناسبات، فضلاً على أنه أول نادى قام بإدخال الملاهى ومكتبه للأطفال لكن كل هذا الأمور تبدلت وأصبح مكانها الإهمال نتيجة عدم التطوير ومواكبة التطور.

يعتبر النادى الاجتماعى هو أحد أقدم الاندية فى محافظة قنا وتم إنشاؤه على أرض جمعية الإسعاف والذى وضع حجر الأساس لها الملك فؤاد الأول فهو قامة تاريخية وتبلغ مساحتى حوالى فدان ونصف ومقام بجانبه سينما قنا الذى توقفت أيضاً عن عرض الأفلام دون معرفة الأسباب الحقيقة لغلق أقدم دور عرض فى المحافظة، ومحاربة الأفكار المتطرفة عن طريق الفن المصرة المتمثل فى دور العرض ليدخل النادى الاجتماعى مراحل التدمير والأهمال، وغياب الزوار والرواد عنه بصفة يومية، ولا يتجاوز الإيراد اليومى عن كافة الخدمات المقدمة فيه 300 جنيه، مقارنة بالكافيهات الموجودة فى منطقة وسط البلد.

من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن هناك خطة شاملة للتطوير لكافة الأندية، لجعلها موقع يدير دخل وإيراد لصندوق المحافظة، وكانت البداية بنادى الفتيات سيعقبها النادى الاجتماعى الذى سيدخل مرحلة التطوير، حتى يصبح مكان جاذب للزائرين لأنه يتميز بموقعه فى وسط المدينة، لكن تكلفة التكوير تكون باهظة الثمن ونحن نعمل على جلب دعم لتطوير كافة الأندية فى المحافظة.



النادى خالى من الزائرين والرواد



النادى الاجتماعى بقنا



مكتبة النادى الذى تم اغلاقها



اشجار مقطعة وملقاه فى النادى



مبنى السينما المواجه للنادى مغلق