صور.. أهالى منطقة مصنع الكراسى بالوراق يطالبون برصف باقى الشوارع

كتب سيد الخلفاوى

شكى أهالى منطقة وراق الحضر التابعة لحى الوراق بالجيزة، من عدم إتمام رصف شوارع المنطقة، على الرغم من إدراج تلك الشوارع بخصص الرصف التى مولتها الوكالة الألمانية ضمن منحة تطوير منطقة معهد الأبحاث، وعدد شوارعها 94 شارعا.



وقال يحيى العقيلى، أحد أهالى المنطقة، أن عمليات الرصف تمت فى عدد من الشوارع ولم تتم فى الباقى، مع العلم أن الشوارع التى لم ترصف تم رفع منسوب أغطية بلاعات الصرف الصحى، وهناك شوارع تم ترميم الحفر فقط وسجلت على أنها مرصوفة.



وأضاف لـ"اليوم السابع"، فى شهر يوليو 2018 تم البدء فى تطوير منطقة مصنع الكراسى خلف معهد الابحاث وتم تركيب بلاط انتر لوك فى بعض الشوارع، وتم ترميم بعض الشوارع مكان مواسير الغاز الطبيعى مع رفع منسوب بالوعات الصرف الصحى بتلك الشوارع حوالى 5 سم مثل شوارع مسجد التقوى وحمزة الدلاش ومعهد الابحاث القبلى وكذلك الشوارع المتفرعة منها، واستمر العمل حتى عيد الأضحى المبارك وفجأة قام المقاول بسحب المعدات منذ ذلك التوقيت حتى الآن و رغم رصف شارع قمر إلا ان المقاول أغفل الشوارع المتفرعة منه.



وعلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين في محافظة الجيزة، على الشكوى رقم 737، التى تقدم بها المواطنون، أنه وفق للخطة فعدد الشوارع التى تم رصفها 64 شارعا بعضها بالانترلوك وانتهى رصفها كلها.





منطقة مصنع الكراسى



منطقة مصنع الكراسى



منطقة مصنع الكراسى



منطقة مصنع الكراسى



منطقة مصنع الكراسى



منطقة مصنع الكراسى



منطقة مصنع الكراسى



منطقة مصنع الكراسى



منطقة مصنع الكراسى



منطقة مصنع الكراسى