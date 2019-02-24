صحيفة إماراتية: القمة العربية الأوروبية انطلاقة استراتيجية لمرحلة من التعاون

أبوظبى(أ ش أ)

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن القمة العربية الأوروبية التى تعقد اليوم الأحد وغدا الاثنين فى شرم الشيخ، تشكل انطلاقة استراتيجية لمرحلة جديدة من التعاون المشترك حول الكثير من الملفات، لاسيما مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وقضايا وأزمات فلسطين، وسوريا، واليمن، وليبيا، ناهيك عن التحديات الاقتصادية.

وقالت - فى تعليق لها اليوم لأحد تحت عنوان "قارب واحد"، إن أهمية القمة تتبلور فى أنها الأولى من نوعها التى يتفق فيها الجانبان العربى والأوروبى على أن تحدياتهم واحدة؛ وذلك من منطلق أن ما يحدث فى أوروبا تتأثر به الدول العربية، والعكس صحيح، ما يحتم وجود خريطة طريق للتعامل مع هذه التحديات واحتوائها.

وأضافت أن القمة بحضورها العربى الأوروبى المكثف تعزز فرص الحوار البناء بين الدول؛ بما يدفع إلى ترسيخ الأمن، والاستقرار، والازدهار للمنطقتين.

واختتمت الصحيفة تعليقها، قائلة " إن مستقبل العلاقات العربية الأوروبية نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة سيتضح فى حال طرح التحديات بكل صراحة وشفافية؛ لمواجهتها بدلا من تأجيلها، مؤكدة أن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى -باعتراف الجانبين- فى قارب واحد.