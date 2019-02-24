video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شهود عيان: فوجئنا بانتشار الأتربة عقب انهيار صخرة منشأة ناصر ولا إصابات

الأحد، 24 فبراير 2019 04:30 م
شهود عيان: فوجئنا بانتشار الأتربة عقب انهيار صخرة منشأة ناصر ولا إصابات موقع الصخرة المنهارة بمنشأة ناصر
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل
إضافة تعليق

أكد شهود عيان، على أن الصخرة المنهارة صباح اليوم بمنشأة ناصر بشارع أحمد عبد الحافظ، لم تسفر عن إصابات أو خسائر فى العقارات، نظرا لبعد العقارات عن حافة الجبل بمسافة لا تقل عن 30 مترا.

 

وقال خالد عبد الفتاح أحد الشهود العيان، وأحد سكان المنطقة المحيطة بالصخرة المنهارة، إن الصخرة انهارت الساعة 10 صباحا وحدث صوت ارتطام ضخم عقب سقوطها وانتشار للأتربة ولم تسفر عن إصابات.

 

وأضاف عبد الفتاح، لـ"اليوم السابع"، أن محافظ القاهرة ورئيس الحى وعددا من قيادات المحافظة تواجدوا بمكان الانهيار لمدة ساعة، كما تواجدت لجنة هندسية لمعاينة الموقع ولم تؤكد على إزالة عقارات أخرى بمحيط الانهيار.

 

وقال شاهد عيان آخر، إنه يسكن بمنزل قريب من الصخرة المنهارة، وفوجئ بانتشار الأتربة بكل مكان بعدظ صوت ارتطام كبير ولكنها لم تصيب أحد واستقرت أسفل الجبل.

 

ورصد "اليوم السابع" موقع انهيار صخرة منشأة ناصر، بشارع أحمد عبد الحافظ بالقرب من شارع المدارس، والتى انهارت صباح اليوم الأحد، دون أن تتسبب فى إصابات أو وفيات.

 

وتبين أن الصخرة المنهارة بمنشأة ناصر، هى تتابعات للخرة المنهارة منذ أكثر من شهر والتى تم نقل 82 أسرة عقب انهيارها.

 

وكانت هناك تشققات بحافة الجبل نتيجة لصرف مصاه الصرف الخاصة بالعقارات الكائنة أعلى الجبل، حيث انهارت قشور منذ شهرين تقريبا وانهارت اليوم صخرة ضخمة لم تسفر عن إصابات.

 

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تفقد موقع الانهيار صباح اليوم الأحد للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان المناطق المحيطة بحافة الجبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: تحرك الدولة السريع أنقذ كثير من الأرواح فى حادث منشاة ناصر

رئيس حى منشأة ناصر: نجحنا فى إخلاء 13 عقارا قبل انهيار الصخرة بشهر

القاهرة

منشاة ناصر

انهيار صخرة

صخرة منشأة ناصر

انهيار صخور




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة