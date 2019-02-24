شهود عيان: فوجئنا بانتشار الأتربة عقب انهيار صخرة منشأة ناصر ولا إصابات

كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

أكد شهود عيان، على أن الصخرة المنهارة صباح اليوم بمنشأة ناصر بشارع أحمد عبد الحافظ، لم تسفر عن إصابات أو خسائر فى العقارات، نظرا لبعد العقارات عن حافة الجبل بمسافة لا تقل عن 30 مترا.

وقال خالد عبد الفتاح أحد الشهود العيان، وأحد سكان المنطقة المحيطة بالصخرة المنهارة، إن الصخرة انهارت الساعة 10 صباحا وحدث صوت ارتطام ضخم عقب سقوطها وانتشار للأتربة ولم تسفر عن إصابات.

وأضاف عبد الفتاح، لـ"اليوم السابع"، أن محافظ القاهرة ورئيس الحى وعددا من قيادات المحافظة تواجدوا بمكان الانهيار لمدة ساعة، كما تواجدت لجنة هندسية لمعاينة الموقع ولم تؤكد على إزالة عقارات أخرى بمحيط الانهيار.

وقال شاهد عيان آخر، إنه يسكن بمنزل قريب من الصخرة المنهارة، وفوجئ بانتشار الأتربة بكل مكان بعدظ صوت ارتطام كبير ولكنها لم تصيب أحد واستقرت أسفل الجبل.

ورصد "اليوم السابع" موقع انهيار صخرة منشأة ناصر، بشارع أحمد عبد الحافظ بالقرب من شارع المدارس، والتى انهارت صباح اليوم الأحد، دون أن تتسبب فى إصابات أو وفيات.

وتبين أن الصخرة المنهارة بمنشأة ناصر، هى تتابعات للخرة المنهارة منذ أكثر من شهر والتى تم نقل 82 أسرة عقب انهيارها.

وكانت هناك تشققات بحافة الجبل نتيجة لصرف مصاه الصرف الخاصة بالعقارات الكائنة أعلى الجبل، حيث انهارت قشور منذ شهرين تقريبا وانهارت اليوم صخرة ضخمة لم تسفر عن إصابات.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تفقد موقع الانهيار صباح اليوم الأحد للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان المناطق المحيطة بحافة الجبل.