شركة مياه الأقصر تعلن تدبير 14 مليون جنيه لمشروعات تغذية بإسنا والقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد مهندس يحيي أبو زيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أنه تم تدبير اعتمادات مالية بقيمة (14) مليون جنيه لتنفيذ مشروعات خط التغذية بمياه الشرب لقري وحواجر الجبل بإسنا، وعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز إسنا ورفع كفاءة محطة صرف صحي الرواجح بالقرنة.

كما أكد العميد يحيي أبو زيد – في بيان صحفي - أنه تم نهو أعمال "عداية" الانفاق أسفل ترعة المجلابية بالبياضية وبدء أعمال الربط بشبكات صرف صحي رواج البياضية لتصبح نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 100% وأنه جارى نهو أعمال التصميمات لبدء أعمال التنفيذ بمشروع صرف صحي قرية البغدادي وقرية الرافعة الغربية.

وكان العميد يحيي أبو زيد، قد قام بمعاينة عدد من مواقع العمل لمتابعة سير الأعمال الجارية خاصة الصرف الصحي بشارع قتيبة بن مسلم وسحب المواسير الحديد والطلمبات المركبة على سطح الأرض بالشارع لتنتهي بذلك مشكلة المواطنين التي استمرت على مدي 13 عاما.