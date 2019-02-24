شاهد.. مصر تستقبل رؤساء وملوك وزعماء 50 دولة عربية وأوروبية على أرض الفيروز

كتب أيمن رمضان محمد الشرقاوى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، فور وصوله مطار شرم الشيخ أمس السبت، للمشاركة فى القمة "العربية الأوروبية"، التى ستنطلق فعالياتها اليوم الأحد، وتوالت الوفود من 50 دولة عربية وأوروبية، من بينهم رؤساء دول، وحكومات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فعاليات القمة العربية - الأوروبية، والتى تعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة شرم الشيخ>

ونقل التليفزيون المصرى إقبال الوفود العربية والأجنبية والزعماء العرب، الذين سيشاركون فى القمة، لحظة وصولهم مطار شرم الشيخ الدولى، وكان من بينهم الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

فيديو.. الرئيس اليمنى يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

كما وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية، أمس السبت، وكذلك الرئيس الصومالى محمد عبد الله، ورئيس وزراء اليونان لكسيس تسيبراس.

فيديو.. الرئيس الفلسطينى يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

الرئيس الصومالى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

رئيس وزراء اليونان يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

الرئيس التونسى يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة "العربية الأوروبية".. فيديو

وكان من بين الزعماء العرب الذين وصولوا أمس السبت، الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، مطار شرم الشيخ، للمشاركة فى القمة "العربية الأوروبية"، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج.

فيديو.. رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية

كما عرض التليفزيون المصرى لحظة وصول الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مطار شرم الشيخ، وكان فى استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

فيديو.. رئيس الوزراء يستقبل ملك البحرين للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

كما وصل رئيس مجلس الأمة الجزائرى عبد القادر بن صالح، والشيخ حمد بن محمد الشرقى حاكم إمارة الفجيرة رئيس وفد الإمارات، وكان فى استقباله المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

رئيس مجلس الأمة الجزائرى يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

فيديو.. حاكم إمارة الفجيرة يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

وتوالت الوفود من من شتى الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة التاريخية الأولى، ووفقاً لمراقبين، فإن القمة تعد "تاريخية"، حيث إنها الأولى من نوعها فى مصر وتضم أضخم وأرفع تمثيلاً دبلوماسيًا من الجانبين العربى والأوروبى على المستوى الرئاسى، كما أن انعقادها فى مصر يأتى لدورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية، كما يؤكد استعادتها لمكانتها الدولية.

وتستمر القمة لمدة يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، والهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.