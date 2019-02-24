سقوط تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعتين، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين، ضبط كل من "ر.ع ب" 35 سنة عاطل، و"م.ع ب" 32 سنة عاطل، ومقيمان بمركز المحمودية، وبحوزتهما 5 طرب لمخدر الحشيش تزن حوالى 1250 جرام، وعبوتين بهما مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام.

كما تم ضبط، "م. م .ح 31 سنة عاطل، و"أ م ا- 49 سنة" عاطل، ومقيمان بمدينة إدكو، بحوزتهما 32 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.