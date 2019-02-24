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سفر وعودة 1514 مصريا وليبيا و 282 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأحد، 24 فبراير 2019 03:42 م
سفر وعودة 1514 مصريا وليبيا و 282 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1514 مصريا وليبيا و 282 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1320 إلى الجانب الليبي، بينهم 299مصريا و1021 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 294 بينهم 258 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 36 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 104 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 178 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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