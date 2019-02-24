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رئيس وزراء سلوفينيا يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

الأحد، 24 فبراير 2019 02:38 م
رئيس وزراء سلوفينيا يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية ماريان شاريتس - رئيس وزراء سلوفينيا
كتب سمير حسنى
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وصل ماريان شاريتس، رئيس وزراء سلوفينيا، على رأس وفد رفيع المستوى، قبل قليل، إلى مطار شرم الشيخ الدولى، للمشاركة فى فعاليات القمة العربية الأوروبية، بحضور ممثلى 50 دولة.

 

وكان فى استقبال الضيف، بمطار شرم الشيخ الدولى، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عصر اليوم أعمال القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، حيث تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

 


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رئيس وزراء سلوفينيا

ماريان شاريتس

القمة العربية الاوروبية




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