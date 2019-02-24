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رئيس وزراء بولندا يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

الأحد، 24 فبراير 2019 04:26 م
رئيس وزراء بولندا يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية رئيس وزراء بولندا
كتب محسن البديوى
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وصل منذ قليل، رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى، للمشاركة فى فعاليات القمة العربية الأوروبية، تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر".

 

وتوافد عدد كبير من زعماء وقادة العالم على مدينة شرم الشيخ، لحضور فعاليات القمة العربية الأوروبية، تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر"، بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة وحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية.

 

وتبدأ القمة اليوم الأحد المقبل لمدة يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، والهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.


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