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رئيس وزراء السويد يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

الأحد، 24 فبراير 2019 02:24 م
رئيس وزراء السويد يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية رئيس وزراء السويد - ستيفان لوفين
كتب سمير حسنى
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وصل ستيفان لوفين رئيس وزراء مملكة السويد، قبل قليل، مطار شرم الشيخ الدولى، للمشاركة فى فعاليات القمة العربية الأوروبية، بحضور ممثلى 50 دولة.

 

وكان فى استقبال الضيف، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج.

 

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عصر اليوم، أعمال القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، حيث تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إنه من المنتظر أن تضم القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوي الرئاسي، سيطرحون على بساط النقاش التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.

 

 


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