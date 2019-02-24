رئيس مياه القناة: انهاء خط مياه الصرف بالمدينة الرياضية قبل بطولة إفريقيا

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية، أنة تم وضع الحلول الجذرية لإنهاء خط مياه الصرف للمدينة الرياضية، وقرية الحجاج بمحافظة السويس، وذلك قبل بداية البطولة الإفريقية، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وقام فريق العمل بتواجد المهندس محمود زهره رئيس القطاع بالتواجد الميدانى على طول الخط، لتحديد أفضل الحلول لإنهاء المشكلة، ويتم حاليا عمل رفع مساحى لمنطقة العمل.

وأشارعادل عبد النعم المتحدث الرسمى للشركة أنة تم عقد لقاء مع الصحصاح واللواء حسين محمد مديرعام الأمن بالتواجد بالعاملين بمحطات السويس، والذين كثفوا العمل فى الفترة الأخيرة لإنهاء كافة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، مشيدا بالروح العالية التى يتحلى بها العاملين للحفاظ على المحطات والشبكات، وتطبيق شروط وتعليمات التشغيل بما يضمن صيانة المحطات والمعدات والحفاظ عليها وسلامة العاملين.