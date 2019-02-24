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الأحد، 24 فبراير 2019 12:32 م
خالد صلاح
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رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان محطات الخط الثانى لمتابعة سير العمل

الأحد، 24 فبراير 2019 11:17 ص
رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان محطات الخط الثانى لمتابعة سير العمل أثناء الجولة التفقدية لمحطات الخط الثاني للمترو
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تفقد المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق يرافقه المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة،  عدد من محطات الخط الثاني للمترو ( مسرة - روض الفرج _ الخلفاوى )، لمتابعة سير العمل بالمحطات والتأكيد على صلاحية وسلامة السلالم المتحركه والمصاعد الكهربائية.
 
وتفقد الفضالى وصبره، أجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الكشف عن المفرقعات ( XRAY ) الموجودة بمداخل المحطات، بالإضافة إلى تفقد مكاتب صرف التذاكر، مشددين على ضرورة توفير الفكة والحرص على سهولة عملية صرف التذاكر لجمهور الركاب، كما قاموا بتفقد مكاتب التشغيل وأعطى الفضالى تعليمات بحسن التعامل مع رواد مترو الأنفاق وتذليل اى عائق يقع أمام أحد الركاب.
وخلال جولتهما بالمحطات قام الفضالى و صبره بتفقد اماكن ونقاط تمركز حملة 100 مليون صحة مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس C والأمراض غير السارية.
 
حيث استقل الفضالى وصبره أحد القطارات للاطمئنان على زمن التقاطر وقاما بالتحدث مع عدد من الركاب المتواجدين بالقطار وعلى أرصفة المحطة وقاما بالرد على عدد من  الاستفسارات وناشدوا جميع مستخدمى مترو الأنفاق بالحفاظ على هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين يوميا.
 
 
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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان على يوسف

محطة الف مسكن

قرأنا منذ فترة عن انهاء العمل بمحطة الف مسكن فلماذا لم تفتح حتى الأن ارجو سرعة الافتتاح رحمة بنا سكان جسر السويس

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