رئيس حى منشأة ناصر: نجحنا فى إخلاء 13 عقارا قبل انهيار الصخرة بشهر

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشاة ناصر غرب القاهرة، أن الحى أخلى 13 عقار بتاريخ 29 يناير الماضى، بمحيط الصخرة التى انهارت اليوم بشار أحمد حافظ، قبل الانهيار بشهر، تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، وفى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن لسكان المنطقة.

وأضاف رئيس حى منشأة ناصر، لـ" اليوم السابع"، أن الصخرة انهارت على المنازل التى تم إخلاؤها ولم يتأذ أحد أو تسبب خسائر لأحد، مشيرا إلى أنه تم نقل السكان لحى الأسمرات 3 المقرر افتتاحه.

وقال رئيس الحى إن هناك صخرة بمحيطك الصخرة المنهارة من المتوقع أن تسقطك أيضا ولكن محيطها خالى من السكان.

وكانت منطقة شارع أحمد حافظ بحى منشأة ناصر، شهدت انهيار صخرة كبيرة بمسطح 15 مترا فى 15 مترا دون إصابات أو وفيات، أو أى نوع من الخسائر.