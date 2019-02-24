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رئيس الوزراء والولاة الجدد بالسودان يؤدون اليمين الدستورية

الأحد، 24 فبراير 2019 04:37 م
رئيس الوزراء والولاة الجدد بالسودان يؤدون اليمين الدستورية الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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أدى الدكتور محمد طاهر إيلا، رئيس الوزراء السودانى، إلى جانب 18 واليا للولايات المختلفة، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عمر البشير اليوم الأحد، حيث وجه الرئيس البشير، بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد .

وأضاف - فى تصريح أدلى به - أن السودان يمر بمرحلة جديدة من تاريخه تتطلب مضاعفة الجهد، ومعالجة القضايا الماثلة، خاصة ما يتعلق بالشباب، مشددا على أهمية توفير الخدمات الضرورية وتحقيق تطلعات المواطنين وإقامة العدل بينهم، مؤكدا أن اختيار الولاة جاء وفق الكفاءة.

وفى سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء الجديد -فى تصريح صحفى عقب أداء القسم- عن أمله فى أن يوفق فى أداء مهمته فى هذه المرحلة التى يمر بها السودان والتى تتطلب تعاون الجميع لمعالجة القضايا العالقة .

 


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