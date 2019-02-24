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رئيس المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبى يعمل ليكون شريكا مع العالم العربى

الأحد، 24 فبراير 2019 07:03 م
رئيس المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبى يعمل ليكون شريكا مع العالم العربى المفوضية الاوروبية
أ ش أ
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أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود بونكر، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يعمل ليكون شريكا مع العالم العربي، وشريكا في الدفاع عن حقوقه.

 

وقال بونكر - في كلمته خلال القمة العربية الأوروبية - " نحن الأوروبيون نعتبر شريكا يصاحبكم على الطريق الصعب نحو السلام وكذلك مراعاة ضحايا النزاعات"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا كبيرًا لمساعدة الفلسطينيين.

 

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد خصص 17 مليار دولار للمساعدة الإنسانية لصالح السوريين، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع الجامعة العربية في هذا الصدد.

 

ودعا إلى بذل الكثير من الجهود لتنمية التجارة والاستثمارات بين العالم العربي والأوروبي لتحقيق المزيد من فرص العمل ومزيد من النمو للجميع، مشددا على ضرورة العمل سويا من أجل مواجهة التحديات بالرغم من اختلافات وجهات النظر بين العالم العربي والأوروبي.

 

وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم القمة العربية الأوروبية.

 


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