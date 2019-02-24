رئيس السنغال أثناء إدلائه بصوته: أتمنى أن يكون الشعب هو الرابح الوحيد

هناء أبو العز

قال الرئيس السنغالى ماكى سال بعد إدلائه بصوته بمركز تييرنو سال بفاتيك، مسقط رأسه، إنه يأمل فى أن يكون الشعب السنغالى هو "الرابح الوحيد" فى الاقتراع الرئاسى 2019، وفى أن يكون الرئيس المقبل للجمهورية رئيسا "لجميع السنغاليين".

وأشار ماكى سال فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السنغالية إلى نضج الشعب السنغالى والتعبئة المواطنة بالسنغال والخارج، واللذين مكننا من ممارسة الواجب الوطنى فى هدوء وطمأنينة.

ويواصل الناخبون فى السنغال التوافد على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، التى يتنافس عليها 5 مرشحين أقربهم للفوز الرئيس السنغالى المنتهى ولايته ماكى سال، حسب توقعات المراقبون، بعد تحقيقه نموا اقتصاديا قويا خلال فترة رئاسته الأولى للبلاد.

وكان المجلس الدستورى السنغالى، قد وافق على خمسة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السنغالية، وهم الرئيس ماكى صال - المنتهية ولايته- وكل من: عثمان صونجو، وإدريس سك، وعيسى صال، وماديكا إنيانج" للانتخابات القادمة.

كما قد رفض المجلس ملف ترشح نجل الرئيس السابق كريم واد، وعمدة (داكار) السابق خليفة صال، بسبب إدانتهما فى قضايا "تربح غير مشروع ونهب المال العام".

وقد نما الاقتصاد السنغالى الصغير الذى يعتمد على تصدير الأسماك أكثر من ستة فى المئة العام الماضى فيما يعد واحدًا من أعلى معدلات النمو فى أفريقيا نتيجة بناء خط جديد للسكك الحديدية ومشروعات أخرى.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 6.6 مليون شخص، ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوبها فى الساعة السادسة مساء، ومعرفة النتائج الرسمية يوم الجمعة على أن تجرى جولة الإعادة بين أكثر مرشحين اثنين حصلا على أصوات فى 24 مارس المقبل إذا لم يحصل أى مرشح على أغلبية.