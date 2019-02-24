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رئيس الروتارى الدولى يصل القاهرة لتفقد الأنشطة الخدمية

الأحد، 24 فبراير 2019 06:54 ص
رئيس الروتارى الدولى يصل القاهرة لتفقد الأنشطة الخدمية استقبال رئيس الروتارى الدولى فى القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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وصل مطار القاهرة الدولى، فجر اليوم الأحد، رئيس الروتارى الدولى، بارى راسين، على متن الخطوط البريطانية، فى زيارة تستغرق 3 أيام يزور خلالها كل من القاهرة والأقصر وأسوان، يتفقد أنشطة روتارى مصر الخدمية.

 

وكان فى استقباله، "نسرين عثمانلى" مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار للترحيب، وقام أعضاء هيئة تنشيط السياحة بالمطار مع فريق عمل هيئة ميناء القاهره الجوى بإنهاء إجراءات وصوله عبر صالة كبار الزوار بالمطار، خاصة أنها أول زيارة له لمصر.

 

وكان عبد الحميد العوا محافظ روتارى مصر بانتظاره بصالون الاستراحة، واللواء فؤاد قطارة محافظ روتارى هليوبوليس، وعدد من رؤساء نوادى روتارى مصر.

 

تأتى هذه الزيارة بمناسبة مرور 114 عامًا على تأسيس الروتارى فى العالم، وتتواكب أيضًا مع مرور تسعين عامًا على تواجد خدمات الروتارى بمصر.

 

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الروتارى الدولى خلال زيارة تطوير وتنمية قرية الأمير بالأقصر، والتى تُعد لتكون مزارًا سياحيًا بعد الانتهاء من كافة مراحل تطويرها وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية لأهلها، وتتزامن زيارة رئيس الروتارى الدولى مع احتفالات مرور 90 عامًا على العمل التطوعى من خلال أندية الروتارى فى مصر.

 


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