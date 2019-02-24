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رئيس الحكومة المغربية يرأس وفد بلاده فى القمة العربية الأوروبية

الأحد، 24 فبراير 2019 02:20 م
رئيس الحكومة المغربية يرأس وفد بلاده فى القمة العربية الأوروبية رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى
كتب إبراهيم حسان
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يشارك رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى، فى القمة "العربية الأوروبية"، التى تنطلق بشرم الشيخ بوقت لاحق اليوم .

وكان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى وصل لمطار شرم الشيخ الدولى مساء أمس وكان فى استقباله وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فعاليات القمة العربية- الأوروبية، والتى تعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة شرم الشيخ.

 

وأنهت مصر جميع الترتيبات لاستقبال المشاركين بالقمة.

 

ووفقاً لمراقبين، فإن القمة تعد "تاريخية"، حيث إنها الأولى من نوعها فى مصر وتضم أضخم وأرفع تمثيل دبلوماسى من الجانبين العربى والأوروبى على المستوى الرئاسي، كما أن انعقادها فى مصر يأتى لدورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية، كما يؤكد استعادتها لمكانتها الدولية.

 


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السيسى

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