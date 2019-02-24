كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس رئيس الاتحاد الأوروبى: "نحن بحاجة لشراكة أوروبية عربية قوية لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفا أن الهجرة تمثل تحديا كبيرا ويجب مواجهة جذور هذه المشكلة".

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الأوروبية المنعقدة بشرم الشيخ:" نحتاج للتعامل مع قضية الهجرة من خلال الأسباب الأمنية، مضيفا أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية فى الحرب ضد الإرهاب أمر ضرورى".

وقدم رئيس الاتحاد الأوروبى التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم هذا الحدث، وشرف له أن يمثل أمامه فى الاجتماع العربى الأوروبى الأول والذى ينعقد فى رئاسة رومانيا الأولى، للمجلس الأوروبى.

وتابع أن المناطق العربية والأوروبية متداخلة ونحتاج لشراكة قوية لحل المشكلات المشتركة، ونسعى للتكامل بين الدول العربية والأوروبية ومن خلال الشراكة نستطيع أن نتوصل لهذا الهدف".