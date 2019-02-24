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رئيسة وزراء بريطانيا تصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

الأحد، 24 فبراير 2019 03:25 م
رئيسة وزراء بريطانيا تصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية رئيسة وزراء بريطانيا تصل شرم الشيخ
كتب سمير حسنى
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وصلت قبل قليل، مطار شرم الشيخ الدولى، تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية، على رأس وفد رفيع المستوى لتمثيل بلادها فى القمة العربية الأوروبية.

وكانت فى استقبال رئيسة الوزراء البريطانية، فى مطار شرم الشيخ الدولى، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج.

 

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عصر اليوم، أعمال القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، حيث تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

 


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