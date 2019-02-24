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دار الإفتاء تجيب عن حكم مصافحة المصلين لبعضهم عقب انتهاء الصلاة

الأحد، 24 فبراير 2019 02:13 م
دار الإفتاء تجيب عن حكم مصافحة المصلين لبعضهم عقب انتهاء الصلاة دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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وضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة مباشرة.
 
وجاء فى نص الجواب: (المصافحة عقب الصلاة مشروعة، وهي دائرة بين الإباحة والاستحباب؛ لأنها داخلة في عموم استحباب التصافح بين المسلمين، وهو ما يكون سببًا لرضا الله تعالى عنهم، وزوالِ ما في صدورهم من ضيقٍ وغِلٍّ، وتساقطِ ذنوبهم مِن بين أكفِّهم مع التصافح؛ ففي الحديث: «إذا التَقى المُسلِمانِ فتَصافَحا وحَمِدا اللهَ عَزَّ وجَلَّ واستَغفَراه غُفِرَ لَهما» رواه أبو داود، وليَعلَم أن جَبر الخواطر وبَثَّ الألفة وجَمعَ الشمل مما دعت إليه الشريعة وحثت عليه وهو ما تحققه المصافحة المسئول عنها، والله سبحانه وتعالى أعلم).
 
 

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