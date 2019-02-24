توفير مقر لحملة تطعيم الأطفال داخل نادى مهندسى الإسكندرية بـ"سابا باشا"

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار، عن توفير مقر للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال داخل نادى المهندسين بـ"سابا باشا".

فيما يأتى توفير مقر لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم إلى خمس سنوات والتى تستمر فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء القادم داخل مقر النادى من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً؛ فى إطار التعاون بين النقابة ووزارة الصحة بتوفير مقر داخل النادى باستمرار للحملات التى تقوم بها.

فيما تقام الحملة تحت رعاية كل من الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.