تنفيذ مشروعات لخدمة 600ألف مواطن بأسيوط بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية

كتب ــ أحمد حسن

عقد المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعاً مع الدكتور محمد صديق، رئيس فريق عمل المكتب الاستشارى، الذى تم التعاقد معه لتقديم الخدمات الهندسية، وإعداد التصميمات لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى سيتم تنفيذها فى إطار التعاون بين الدولة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن اتفاقية "دعم الحلول المتكاملة للمياه"، والتى تهدف لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لبعض محافظات الصعيد.

وقال المهندس محمد صلاح الضوى: تخدم المشروعات التى سيتم تنفيذها، 600 ألف مواطن بمحافظة أسيوط، مشدداً على ضرورة إمداد المكتب الاستشارى الهندسى بجميع المعلومات الأساسية والبيانات اللازمة، لإتمام أعمال الدراسات الميدانية فى أسرع وقت ممكن، للبدء فى تنفيذ المشروعات.

وأوضح رئيس قطاع المخطط العام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن فريق عمل المكتب الاستشارى تفقد الموقع المقترح لوضع التصميمات الهندسية كمرحلة أولى، لتنفيذ مشروع محطة مياه الشرب بالمعابدة بمركز أبنوب، بسعة تصميمية 20 ألف م3/يوم، لخدمة 500 ألف مواطن من سكان مركز أبنوب، ومشروع إمداد قرى (دير درنكة – درنكة الجديدة – العزبة البحرية) بخدمات الصرف الصحى، مع مراعاة تقييم الوضع الحالى ومدى تقدم الإنشاءات بمحطة معالجة شطب التى سيتم الربط عليها، لخدمة 100 ألف مواطن بتلك القرى.

وأكد الدكتور محمد صديق، رئيس فريق عمل المكتب الاستشارى، أن فريقه بدأ فى أعمال الدراسات الميدانية، وإعداد التصميمات الهندسية اللازمة، للبدء فى تنفيذ المشروعات وتقديم خدمات مياه الشرب النقية، وخدمات الصرف الصحى، للمواطنين.​