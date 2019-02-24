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تعاون بين كريم مصر وشيفرون مصر لدعم كباتن كريم مصر

الأحد، 24 فبراير 2019 04:47 م
تعاون بين كريم مصر وشيفرون مصر لدعم كباتن كريم مصر تعاون بين كريم مصر وشيفرون مصر
تقرير خاص
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قامت كريم مصر – الشركة الرائدة في مجال النقل التشاركي الذكي –  بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة شيفرون مصر للزيوت. و يأتي هذا التعاون بين الطرفين بهدف توفير منتجات شيفرون من الزيوت بأسعار خاصة ومخفضة لكباتن كريم مصر، وقد تم توقيع العقد في احتفالية يوم 7 فبراير.

تعاون بين كريم مصر وشيفرون مصر (1)

وشركة شيفرون هي صاحبة العلامة التجارية لـكالتكس هافولين وتشمل منتجات شيفرون زيوت كالتكس هافولين PRODS 5w40 fully Synthetic و Formula 20w50 . كما ستقوم شركة شيفرون بعرض شعار شركة كريم مصر في متاجرها ومنافذ البيع لديها في جميع المحافظات وذلك لتسهيل معرفة الأماكن التي تقدم هذه الخدمة لكباتن شركة كريم مصر.

 

وفي هذا السياق صرح المهندس وائل ابو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر قائلًا: "نحن فخورين بالتعاون والعمل مع مُصنع قوي رائد في مجال صناعات الزيوت والصناعات التخليقية في السوق المصرية، ويتماشى هذا التعاون مع حرص كريم مصر على توفير امتيازات أوسع لكباتن الشركة، فقد قمنا باختيار علامة تجارية منتشرة في جميع محافظات مصر لتوفير أنواع متعددة من زيوت السيارات للكباتن بسعر يناسب احتياجاتهم، كما تعكس هذه الخطوة فلسفة كريم مصر كعلامة تجارية قريبة من المجتمع المصري، تسعى الى تيسير و تحسين مناحي الحياة الخاصة بالمصريين، و تتفهم ثقافتهم واحتياجاتهم، مما يساعدنا على تقديم خدمات بجودة عالية."

تعاون بين كريم مصر وشيفرون مصر (2)

 

وصرح المهندس جهاد نصر  - عضو مجلس الإدارة، رئيس شركات شيفرون بمصر ومدير منطقه مصر وشمال أفريقيا وبلاد شرق المتوسط "يعد هذا التعاون خطوة هامة للعمل على خدمة السوق المصري واحتياجاته، حيث تحرص شيفرون مصر على تقديم أفضل منتجات للحفاظ على كفاءة السيارات. وتعتمد شركة شيفرون مصر على أكثر من 30 عامًا من الخبرة في تصنيع زيوت التشحيم الجاهزة باستخدام زيوت أساسية متميزة. وتحظى منتجات شيفرون بثقة عملائها حيث تتوفر هذه المنتجات محليًأ في معظم المحافظات المصرية ودوليًا في خمس قارات وتقدم أداء يعتمد عليه في ظل نطاق واسع من ظروف التشغيل سواء في ما يخص زيوت المحركات لسيارات الركاب أو زيوت التشحيم للمعدات الصناعية الثقيلة".

تعاون بين كريم مصر وشيفرون مصر (3)

 جدير بالذكر أن هذا التعاون هو أحد امتيازات كريم مصر المتعددة التي تقدمها لشركائها من الكباتن، حيث تحرص الشركة على زيادة العروض التي تقدمها لكباتن كريم مصر، والتي تأتي في اطار اهتمامها بشركاء النجاح. فتقدم الشركة عروض وخصومات متميزة على صيانة السيارات، كما يتمتع كباتن كريم مصر بخصومات في عدد كبير من المطاعم و السوبر ماركت، بجانب خدمات التقسيط. كما توفر الشركة مركز خدمة عملاء خاص بالكباتن يوفر لهم الحلول للمشاكل التي يواجهونها، ويرد على استفساراتهم ليتمكنوا من العمل بشكل أفضل.


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