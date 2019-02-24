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الأحد، 24 فبراير 2019 03:10 م
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية

الأحد، 24 فبراير 2019 03:02 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 827.113 مليار جنيه.
       
وبلغ حجم التداول على الأسهم 184 مليون ورقة مالية بقيمة 527 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.64%، والعرب على 6.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.05%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 724 ألف جنيه، 17.8 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 14955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2448 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% عند مستوى 18874 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1803 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
 

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