تراجع جماعى طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 15142 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2469 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 19074 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 717 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1811 نقطة.