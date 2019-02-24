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تأجيل محاكمة مسئول حكومى ومدير شركة و2 آخرين بتهمة الرشوة لـ22 أبريل

الأحد، 24 فبراير 2019 02:37 م
تأجيل محاكمة مسئول حكومى ومدير شركة و2 آخرين بتهمة الرشوة لـ22 أبريل هيئة قضائية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومدير عام إحدى الشركات لاتهامهم بطلب وتلقى رشوة، لجلسة 22 أبريل المقبل لعرض الأسطوانات المدمجة.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وبأمانة سر سعيد عبد الستار.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم " عماد .ا .ا " مدير إدارة بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم "محمد .ع  .ع" مدير عام الشركة المذكورة بواسطة المتهم الثالث "خالد .ا .ع" مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهى نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بالشركة طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.

 

وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتى من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثانى أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.


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