تأجيل عملية بدء إعادة انتشار القوات فى الحديدة باليمن لوقف إطلاق النار

إيمان حنا

أفادت قناة العربية بأنه تقرر تأجل عملية بدء انتشار القوات فى محافظة الحديدة والتى تأتى فى سياق تنفيذ اتفاقيات ستكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة فى اتجاه حلحلة الأزمة اليمنية ببنودها المتعددة ، حيث كان من المقرر أن تبدأ، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة، التي تقضي بانسحاب الانقلابيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة خمسة كيلومترات، فيما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر للوصول إلى مخازن الحبوب وتوزيعها على مدار 11 يوماً، إلا أن مراسل "العربية" قد أفاد بتأجيل الموعد إلى غد الاثنين.

ويبرر الانقلابيون عدم انسحابهم بعدم نزعهم الألغام من الموانئ، وفق "العربية"، ومن جهتها اعتبرت الحكومة اليمنية أن حجج الحوثيين لتأجيل إعادة الانتشار في الحديدة واهية وأن عرقلة إعادة الانتشار بحجة نزع الألغام هروب من تنفيذ اتفاق الحديدة.

ومع توجه الأنظار نحو الحديدة، أكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، دعم الحكومة للفريق الأممي وجهوده، لكن مع تأكيده أن لا مشاورات قادمة من دون تنفيذ كامل لاتفاق السويد.