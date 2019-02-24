بمستندات مزورة.. عصابة "ملك" تستولى على 3 ملايين جنيه من بنوك الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية فى القبض على ربة منزل، لإنتحالها صفة سيدة أعمال، وقيامها بالاشتراك مع اثنين آخرين بالاحتيال على عدد من البنوك والاستيلاء على قروض بنكية بمستندات مزورة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين جنيه.

وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة تفيد قيام المدعوة "ملك.أ.م" 35 عاما، بدون عمل، سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية "شيكات"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على البنوك.

وتبين من التحريات قيام المذكورة بانتحال صفة إحدى السيدات تدعى "أمل.ف.إ" مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والإستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها نحو 3 ملايين جنيه، متخذة من شقة سكنية بمدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها أثناء تواجدها بالشقة المشار إليها، وعُثر بحوزتها على صورة بطاقة رقم قومى تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات منتحلة بإسم "أمل.ف.إ"، صاحبة شركة للمستلزمات الطبية، وقوائم مالية خاصة بالشركة المشار إليها، وعقد إيجار أملاك بذات الاسم، 3 خطوط هواتف محمولة، و3 عقود خدمات هواتف محمولة بذات الإسم.

وعثر بحوزتها أيضا على بطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك بذات الإسم، وبطاقات دفع إلكترونى منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات واسم المتهمة، وعقد زواج عرفى للمتهمة من المدعو "محمد.ص.ر"، وكمية من الأوراق والمستندات تفيد قيمة القروض التى حصلت عليها المذكورة.

كما ضبط داخل الشقة المشار إليها مستخرج من السجل التجارى ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" خاص بإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية، وبطاقة ضريبية تحمل إسم إحدى شركات الملابس الجاهزة ملك المدعوة"سحر.أ.م" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية"مقلد"، وبطاقة ضريبية لإحدى مؤسات توريد المواد الغذائية.

وبفحص جهاز لاب توب وهاتف محمول عثر عليهما داخل الشقة تبين أنها محملة بملفات "صورة ضوئية لشهادة وفاة وتصريح دفن بإسم "أمل.ف.إ" الإسم المنتحل" صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى بإسم"هبة.ع.م" شيك مسحوب من حساب "أمل.ف.إ" من أحد البنوك، وعدد من الملفات النصية لعقود توريدات للعديد من الشركات.

اعترفت المتهمة فى التحقيقات بنشاطها الإجرامى، مشيرة إلى قيامها بالإشتراك مع المدعو"محمد.أ.ع" 35 عاما، حاصل على ليسانس آداب، ويعمل مندوب بشركة إستعلامات للبنوك، وآخر يدعى"ناصر.أ" جارى ضبطه، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك المختلفة بموجب مستندات ومحررات مزورة.

وأضافت المتهمة أنها قامت بتزوير بطاقة رقم قومى بالإسم المنتحل المُشار إليه، وإستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لإتخاذها مقراً للشركة، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامه لإيهام مسئولى إدارات الإستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً.

وأشار إلى أنها تمكنت بموجب البطاقة المزورة من التقدم للعديد من البنوك والحصول على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو 2,925,000 جنيه بالإسم المنتحل، بالإضافة إلى قرض بقيمة 250 ألف جنيه بإسمها الحقيقى من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها.

واعترفت بقيامها بالإشتراك مع المدعو "محمد.أ.ع" بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالإسم المنتحل، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود تعاملات مالية، وإستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض، وإقتسامها مع شريكيها المذكورين، وحصولها على مبلغ مليون ومائة ألف جنيه نصيبها فى تلك الوقائع، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقى المبلغ.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بإستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالإسم المنتحل بمعرفة المدعو"ناصر" وآخرين - جارى تحديدهم- حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض.

وبتكثيف الجهود الأمنية وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا أمكن ضبط المتهم"محمد.أ.ع" وإعترف بإرتكاب الوقائع المشار إليها.

وأضاف بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة فى الإحتيال على البنوك ، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه، فضلاً عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية.

تحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.