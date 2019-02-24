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الأحد، 24 فبراير 2019 03:31 م
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بقوة القانون.. أمن مدينتي يصادر الكلاب الشرسة

الأحد، 24 فبراير 2019 03:17 م
بقوة القانون.. أمن مدينتي يصادر الكلاب الشرسة أمن مدينتي يصادر الكلاب الشرسة
تقرير خاص
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أصدرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك  بياناً أكدت فيه أن أمن المدينة سيصادر أى كلب يُخالف صاحبه القرار الوزاري بقانون رقم 35 لسنة 1967، وفقاً لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966. وشدد البيان على انه سيتم تطبيق قواعد اللائحة الداخلية للمدينة في هذا الشأن بشكلٍ صارم وذلك حفاظاً على ارواح الاطفال والسكان بالمدينة.
 
جاء ذلك بعد أن رصدت كاميرات المراقبة فى مدينتى الحادث الذي وقع للطفل "محمد إيهاب" والذي نشرته والدة الطفل المصاب على الفيس بوك حيث اظهر تعرض نجلها لهجوم من احد الكلاب التي يمتلكها ساكن بالمدينة.
 
 
وأشار اللواء علي السبكي رئيس قطاع الأمن بأنه تم التنبيه اكثر من مرة على السادة السكان مالكي الكلاب بالمدينة، وتم تذكيرهم بالبند 21 باللائحة الداخلية للمدينة مؤكداً ضرورة إلتزام السادة السكان باللائحة والقرارات الصادرة بقانون ذات الصلة، والتي تحدد شروط سير الكلاب في الحدائق والشوارع حيث ينبغي أن تكون مقودة بزمام ومكممة، وإلا جاز ضبطها وإعدامها. وأهاب السبكي بملاك مدينتي الذين لديهم حدائق خاصة - فى حالة اقتناء كلاب - بضرورة الالتزام بتقييدهم لحين تجهيز قفص حديد داخل الحديقة لإيواء الكلاب وتأمين حركتهم، مؤكداً ان الهدف الأساسي هو الحفاظ على ارواح الاطفال والسكان وتوفير الهدوء والاستقرار داخل مجتمع مدينتي.
 
 

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مدينتي

الكلاب




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